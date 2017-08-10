Последняя команда Северной Америки покинула домашний чемпионат мира

Китайская LGD Gaming взяла верх над американской Digital Chaos во втором раунде нижней сетки чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Счет встречи – 2:0. После этой встречи на турнире не осталось команд из Северной и Южной Америки. Ранее турнир покинули американская Evil Geniuses и перуанская Infamous. В следующим раунде LGD встретится с действующим чемпионом "мэйджора" в Киеве – европейской OG. В другом поединке на вылет поборются российская Team Empire и Team Liquid.

Virtus.pro сыграет сегодня в полуфинале верхней сетки с китайской LGD.FY. Всего в плей-офф седьмого чемпионата мира пробились 16 команд. Стадия игр на выбывание проходит на этой неделе в "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 составляет 24,1 миллиона долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Четвертьфинал (Нижняя сетка)

LGD Gaming (Китай) – Digital Chaos (США) – 2:0

LGD Gaming: Ame – Ван Чуньюй, Maybe – Яо Лу, Victoria – Чэнь Гуаньхун, ELeVeN – Жэнь Янвэй, Yao – Яо Чжэнчжэн (все – Китай);

Digital Chaos: Forev – Санг Дон Ли (Корея), BuLba – Канишка Сэм Сосэйл, mason – Мэйсон Венне (Малайзия), DuBu – Ду Ёнг Ким (Корея), Abed – Эйбэд Азэль Юсоп (Филиппины);