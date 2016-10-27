Последнее прямое приглашение на ESL One досталось китайской WIngs Gaming

Китайская команда WIngs Gaming стала последним обладателем прямого приглашения на ESL One Genting 2017. Таким образом, чемпион The International 2016 присоединился к Digital Chaos и Fnatic, которых организаторы пригласили ранее.

Всего в турнире примут участие восемь коллективов. Оставшиеся пять команд определятся по итогам квалификационных соревнований в Америке, Китае, Юго-Восточной Азии, Европе и Малайзии, которые пройдут с 31 октября по 21 ноября.

ESL One Genting 2017 будет проходить в Малайзии с 6 по 8 января. Призовой фонд турнира составит 250 тысяч долларов. Подробной информации и формате проведения мероприятия пока нет.