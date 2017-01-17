После "мэйджора" в Киеве суммарные призовые в Dota 2 превысят 100 миллионов долларов

Известный киберспортивный комментатор и аналитик Пол "ReDeYe" Челонер сообщил, что в апреле 2017 года Dota 2 преодолеет отметку в 100 миллионов долларов призовых за все турниры. Ни одной киберспортивной дисциплине эта планка не покорялась. По его словам, это должно произойти после The Kiev Major, который пройдет в украинской столице в апреле. Призовой фонд соревнования составит три миллиона долларов.

By around April this year, (possibly at Kiev Major) Dota2 will become the first esport to hand out over $100million in prize money. – ReDeYe (@PaulChaloner) 17 января 2017 г.