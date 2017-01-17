18:48 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

После "мэйджора" в Киеве суммарные призовые в Dota 2 превысят 100 миллионов долларов

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Известный киберспортивный комментатор и аналитик Пол "ReDeYe" Челонер сообщил, что в апреле 2017 года Dota 2 преодолеет отметку в 100 миллионов долларов призовых за все турниры. Ни одной киберспортивной дисциплине эта планка не покорялась. По его словам, это должно произойти после The Kiev Major, который пройдет в украинской столице в апреле. Призовой фонд соревнования составит три миллиона долларов.

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