Польская Let’s Do It пробилась в закрытую квалификацию EPICENTER: Moscow для Европы и СНГ

Польская команда Let's Do It одержала победу в европейской открытой квалификации к EPICENTER: Moscow. В решающем поединке коллектив нанес поражение Prodota Gaming со счетом 2:0. Теперь пятерка из Польши будет бороться за путевку на LAN-финал в закрытых отборочных для Европы и СНГ, куда ранее пробилась российская Vega Squadron. Еще шесть участников этой квалификации, которая пройдет с 6 по 14 мая, получат прямые приглашения.

LAN-финал EPICENTER: Moscow состоится в московском комплексе "ВТБ Ледовый дворец" с 4 по 11 июня этого года. В финальной части турнира примут участие 10 команд, шесть из которых будут приглашены напрямую, а четыре – пройдут через квалификации. Инвайты уже получили OG и Evil Geniuses. Призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов.