Победитель The International 2018 получит более 10 миллионов долларов

Стала известна схема распределения между командами призового фонда The International 2018. Чемпион получит 44 процента от общей суммы, второму месту достанется 16 процентов, а третьему – 10,5 процента.

По состоянию на 11 августа призовой фонд турнира составляет более 23,9 миллиона долларов. Таким образом, будущий победитель чемпионата мира по Dota 2 заработает более 10 миллионов долларов. Отметим, что команды, занявшие последние 17-18 места, получат не менее 60 тысяч долларов.

The International пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере. В турнире примут участие 18 команд. СНГ на чемпионате мира представят Virtus.pro и FTM.Winstrike.