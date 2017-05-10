Победитель киевского "мэйджора" OG не будет менять состав

Европейская организация OG не будет менять состав по дисциплине Dota 2 в весеннее трансферное окно, сообщает пресс-служба команды. В него входят Юхан "n0tail" Сундштайн (Дания), Таль "Fly" Айзик (Израиль), Густав "s4" Магнуссон (Швеция), Анатан "Ana" Фам (Австралия), Джесси "JerAx" Вайникка (Финляндия), Себастьян "7ckngMad" Дебс – тренер (Франция). Триумфаторы недавнего The Kiev Major 2017 выступают в таком сочетании с начала сезона-2016/17. За этот период OG также выиграла The Boston Major 2016, а также стала второй на Dota 2 Asia Championships 2017.