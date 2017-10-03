Питер "ppd" Дагер: "Киберспорт в США будет развиваться. Здесь больше денег"

Капитан состава по Dota 2 американской организации OpTic Gaming Питер "ppd" Дагер поделился на своем канале в Youtube мнением касательно развития киберспорта в США. Игрок считает, что наличие крупных спонсоров и высокие зарплаты привлекут профессиональных киберспортсменов из других регионов.

– За счет иностранных игроков уровень Dota в США вырос, – отметил Дагер. – Думаю, в скором времени все больше организаций будут перебираться в Северную Америку. Здесь больше денег и крупных спонсоров, чем в других регионах.

Напомним, OpTic сформировала состав по Dota 2 в начале месяца. В команду вошли три легионера: шведы Людвиг "zai" Уолберг и Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль, также датчанин Расмус "Misery" Филипсен.