Pingvincek ушел из Prodota Gaming

Юре "Pingvincek" Плесей покинул состав ProDota Gaming, сообщает официальная страница команды "ВКонтакте". О том, кто заменит словацкого киберспортсмена в составе коллектива, пока не сообщается. Pingvincek выступал в составе Prodota Gaming с сентября 2016 года, ранее он выступал в таких коллективах, как Danish Bears и compLexity Gaming. За время выступления в составе европейского стака команда победила на турнирах ProDotA Cup Europe #9 и ProDotA Cup Europe #10. Коллективу удалось пробиться в закрытые квалификации The Boston Major, однако в плей-офф выйти им так и не удалось.