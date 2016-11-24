19:43 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Pingvincek ушел из Prodota Gaming

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Юре "Pingvincek" Плесей покинул состав ProDota Gaming, сообщает официальная страница команды "ВКонтакте". О том, кто заменит словацкого киберспортсмена в составе коллектива, пока не сообщается. Pingvincek выступал в составе Prodota Gaming с сентября 2016 года, ранее он выступал в таких коллективах, как Danish Bears и compLexity Gaming. За время выступления в составе европейского стака команда победила на турнирах ProDotA Cup Europe #9 и ProDotA Cup Europe #10. Коллективу удалось пробиться в закрытые квалификации The Boston Major, однако в плей-офф выйти им так и не удалось.

Дополнительная информация

https://vk.com/prodota?z=photo-26834708_456239068%2Falbum-26834708_00%2Frev

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