Пик зрителей московского "мэйджора" превысил 3,5 миллиона человек

Esports Charts представил статистику просмотров московского EPICENTER XL. Пиковое число зрителей было зафиксировано во время матча PSG.LGD против российской Virtus.pro. За противостоянием состава по Dota 2 футбольного клуба "ПСЖ" и лидером мирового рейтинга следили более 3,5 миллиона человек.

Напомним, PSG.LGD стала чемпионом EPICENTER XL. В финале первого российского турнира категории Major команда переиграла действующего чемпиона мира и двух последних турниров EPICENTER – европейскую Team Liquid. Триумфатор первенства заработал 500 тысяч долларов и 750 очков DPC, необходимых для попадания на предстоящий The International.