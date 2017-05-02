PGL представила видео с эмоциями игроков на The Kiev Major

Организатор турнира The Kiev Major – компания PGL – опубликовала видел с эмоциями игроков во время матчей стадии плей-офф. Камеры были установлены перед лицами участников. В ролике показаны эмоции Владимира "No[0]ne" Миненко и Ильи "Lil" Ильюка из российской Virtus.pro, Юхана "N0tail" Сундштайна из OG, греческой пятерки mousesport и многих других.

Решающие встречи первого "мэйджора" в СНГ прошли с 26 по 30 апреля на сцене национального дворца искусств "Украина". В финале чемпионата европейская OG переиграла VP со счетом 3:2. Призовой фонд The Kiev Major составил 3 миллиона долларов.