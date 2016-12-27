19:27 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль: "С нетерпением жду начала упорной работы в Na’Vi"

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Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль.Роль капитана, драфтера и кэрри в украинской Na’Vi будет выполнять швед "Pajkatt"

Новичок Natus Vincere Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль подчеркнул, что с нетерпением ждет начала тренировок в составе команды. Ранее швед выступал за ряд европейских коллективов, в том числе Evil Geniuses и The Alliance. До вступления в состав украинской пятерки Олсен Лилль занимал роль тренера в североамериканской Digital Chaos.

Напомним, сегодня украинская организация представила состав команды по Dota 2 до major-турнира The Kiev Major, который пройдет в апреле следующего года в Киеве. К Данилу "Dendi" Ишутину и Викторму "GeneRal" Нигрини присоединились 3 легионера: датчанин Мальте "Biver" Винтер, немец Роман "rmN-" Палей и "Pajkatt".

– Я счастлив снова играть в соревновательную Dota 2, теперь под знаменами Na`Vi, – приводит официальный сайт организации слова Лилля. – Я с нетерпением жду начала упорной работы с моими новыми напарниками по команде. Я надеюсь мы станем командой, которой сможем гордиться!

Дополнительная информация

http://read.navi-gaming.com/team_news/new_navi_dota2_team_announcement

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