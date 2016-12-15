Павел Занозин: "Мы все заинтересованы в том, чтобы киберспорт развивался"

Известный спортивный комментатор Павел Занозин, посетивший The Boston Major 2016, поблагодарил компанию "Рухаб" за совместную работу. Он отметил желание прогрессировать своих коллег из киберспорта.

"И отдельное спасибо ребятам из компании "Рухаб", с которыми мы работали бок о бок и многому научились друг у друга за эту неделю. Там все хотят расти и прогрессировать, там нет равнодушных – а для нашей профессии это, наверное, самое главное. Спорить по поводу англицизмов можно долго, и одной правды здесь не найти. Я узнал значение многих терминов и понял, что они наверняка войдут и в телевизионный язык, когда киберспорт закрепится на ТВ. А пока общая культура еще только формируется, и правила киберспортивной журналистики обязательно будут меняться. Мы все заинтересованы в том, чтобы индустрия развивалась, чтобы в нее приходили новые люди. Аудитория киберспорта, как я и думал, очень разная. За эти дни я получил огромное количество отзывов от думающих людей, которые видят, куда нужно двигаться. Нам с ними по пути. Так что уверен: The Boston Major – далеко не последнее мое соприкосновение с киберспортом", – написал на своей странице в Facebook Занозин.