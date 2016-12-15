08:02 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Павел Занозин: "Мы все заинтересованы в том, чтобы киберспорт развивался"

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Известный спортивный комментатор Павел Занозин, посетивший The Boston Major 2016, поблагодарил компанию "Рухаб" за совместную работу. Он отметил желание прогрессировать своих коллег из киберспорта.

 
Павел ЗАНОЗИН.Павел Занозин: "По-прежнему не уверен, что Dota – это спорт"

"И отдельное спасибо ребятам из компании "Рухаб", с которыми мы работали бок о бок и многому научились друг у друга за эту неделю. Там все хотят расти и прогрессировать, там нет равнодушных – а для нашей профессии это, наверное, самое главное. Спорить по поводу англицизмов можно долго, и одной правды здесь не найти. Я узнал значение многих терминов и понял, что они наверняка войдут и в телевизионный язык, когда киберспорт закрепится на ТВ. А пока общая культура еще только формируется, и правила киберспортивной журналистики обязательно будут меняться. Мы все заинтересованы в том, чтобы индустрия развивалась, чтобы в нее приходили новые люди. Аудитория киберспорта, как я и думал, очень разная. За эти дни я получил огромное количество отзывов от думающих людей, которые видят, куда нужно двигаться. Нам с ними по пути. Так что уверен: The Boston Major – далеко не последнее мое соприкосновение с киберспортом", – написал на своей странице в Facebook Занозин.

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