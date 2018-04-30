Павел "9pasha" Хвастунов: "Знали, что выиграем Newbee как на первой секунде, так и на 20-й минуте"

Игрок Virtus.pro Павел "9pasha" Хвастунов после матча 2-го тура группового этапа EPICENTER XL с Newbee (2:1) подчеркнул, что команда была уверена по ходу встречи в своей победе. Отметим, что поединок прерывался из-за технических проблем. Этот успех стал для "медведей" вторым кряду. Следующим соперником российской команды станет Natus Vincere.

– Во время паузы хорошо провели время, – отметил 9pasha. – Я сходил с китайцами в туалет, домогался до них там. Думал, это как-то поможет выиграть – не помогло. Я съел хот-дог – тоже не помогло. Как только паузу поставили, мы знали, что можно сделать, что может быть мы выиграем как-то там, если кнопки правильно нажмем. Как на первой секунде мы это знали, так и на 20 минуте мы это знали.