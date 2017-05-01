Павел "9pasha" Хвастунов: "Возможно, Virtus.pro еще не готова быть на первом месте"

Оффлейнер Virtus.pro Павел "9pasha" Хвастунов выразил сожаление по поводу поражения в финале The Kiev Major 2017. "Медведи" уступили в решающем поединке OG со счетом 2:3. Киберспортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Ладно, второе, конечно, обидно, а что тут поделаешь! Может, сил не хватило на финал, а может, мы просто еще не готовы быть на первом месте. В любом случае спасибо за безумную поддержку! Она очень сильно нам всем помогала. Надеюсь, после парочки рп в пол и госта на лц у меня еще хоть чуток фанатов осталось!" – написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте" Хвастунов.