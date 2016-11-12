Павел "9pasha" Хвастунов: "В какой-то момент я считал, что вряд ли окажусь в Virtus.Pro"

Игрок Virtus.Pro Павел "9pasha" Хвастунов подчеркнул, что не ожидал приглашения в Virtus.Pro. По словам киберспортсмена, в состав "медведей" из Fantastic Five его переманил Алексей "Solo" Березин.

– В начале лета мы с Алексеем "Solo" Березиным обсуждали, что было бы неплохо поиграть вместе, – приводит Cybersport.ru слова 9pasha. – И мне одна птичка еще нашептала, что он будет играть в Virtus.pro. Я это знал, и я понимал, что организация серьезная и места мне там может и не быть. Поэтому я просто ждал что будет дальше. Игрокам Fantastic Five я то же самое сказал: "Ребята, с вами хорошо, команда очень хорошая, но я договаривался с Solo. Я бы хотел снова с ним сыграть". Потом стало понятно, что я вряд ли попаду в Virtus.pro. И я сказал F5, что остаюсь с ними. Но дней через пять мне написал Solo и сказал: "Пашок, ты нам нужен". Мне рассказали о составе, который планируется собрать, предложили играть вместе с ними. В обычной ситуации я бы скорее всего отказался. Согласился потому, что в F5 все отдыхали, ничего не делали и не тренировались. Если бы я ушел во время тренировок и подготовки к турнирам, это было бы некрасиво, но я ушел до начала сезона.