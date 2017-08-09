Павел "9pasha" Хвастунов: "Постараемся оправдать прозвище "Убийцы Китая"

Игрок третьей позиции российской Virtus.pro Павел "9pasha" Хвастунов поделился с RuHub ожиданиями от предстоящего матча с LGD.Forever Young. Команды встретятся сегодня в рамках полуфинального противостояния верхней сетки чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Коллективы уже встречались в матче группового этапа, где сильнее оказалась китайская пятерка. В первом раунде плей-офф VP переиграла LGD Gaming, также представляющую Китай.

– Сейчас будет проверка для нас, – отметил Хвастунов. – Мы уже были "Убийцами Китая". Нам дали такое прозвище на The Summit и мы попытаемся его оправдать на The International. Мы много знаем о китайских коллективах, хорошо подготовлены. Примерно понимаем, что делает каждая из этих команд. У нас неплохие шансы дойти до гранд-финала. Китайцы играют на своей волне. Главное эту волну поймать. Поймаем ли мы ее в следующем матче? У нас нет выбора, мы должны.