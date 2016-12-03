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Павел "9pasha" Хвастунов: "На "мэйджоре" будем выкладываться на полную"

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Игрок Virtus.pro Павел "9pasha" Хвастунов подчеркнул, что Wings Gaming играли на The Summit 6 в полную силу. По мнению Павла, они не недооценивают соперников в преддверии старта The Boston Major.

– Ожидания от мэйджора? Будем выкладываться на полную, – приводит RuHub слова Хвастунова. – Результаты The Summit? Думаю, на турнире основные соперники могли пробовать новые стратегии, поэтому сыграли слабее, чем могли. Относительно EG можно так сказать, а вот Wings действительно оказались слабее, чем мы ожидали. Это было видно и по их лицам после поражения.

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