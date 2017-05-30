Пакистанец "SumaiL" – лучший игрок The Manila Masters по трем основным показателям

Пакистанский игрок американской Evil Geniuses – Сумаил "SumaiL" Хассан – продемонстрировал наилучшую личную статистику по трем основным показателям среди участников The Manila Master. Турнир с призовым фондом 250 тысяч долларов прошел на прошлой неделе в Маниле. В составе своей команды "SumaiL" стал чемпионом соревнований, переиграв в финале китайскую Newbee.

Пакистанец стал лучшим игроком чемпионата по показателям опыта в минуту (XPM) и золота в минуту (GPM). В рамках стадии плей-офф "SumaiL" оформил самое большое количество фрагов и стал первым по показателю (KDA). На данный момент общая сумма призовых 18-летнего игрока составляет более 2,4 миллиона долларов.