Открытые отборочные на The International 2018 стартуют 14 июня

Стали известны даты проведения отборочных турниров на The International 2018. Открытые квалификации стартуют сразу после завершения China Dota2 Supermajor – 14 июня. Региональные отборочные соревнования начнутся 18 июня и продлятся до 25-го числа.

Чемпионат мира по Dota 2 примет домашняя арена команды НХЛ "Ванкувер Кэнакс", которая вмещает 20 тысяч зрителей. На сегодняшний день участие в главном турнире года гарантировали себе Virtus.pro и Team Liquid.

Призовой фонд The International 2018 пока составляет четыре миллиона долларов. Эта сумма значительно вырастет за счет продажи Боевого пропуска – 25 процентов от вырученной суммы автоматически пополняет призовые. В прошлом году призовой фонд составил 24,8 миллиона долларов.