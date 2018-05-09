Открытые отборочные на The International 2018 стартуют 14 июня

Стали известны даты проведения отборочных турниров на The International 2018. Открытые квалификации стартуют сразу после завершения China Dota2 Supermajor – 14 июня. Региональные отборочные соревнования начнутся 18 июня и продлятся до 25-го числа.
Чемпионат мира по Dota 2 примет домашняя арена команды НХЛ "Ванкувер Кэнакс", которая вмещает 20 тысяч зрителей. На сегодняшний день участие в главном турнире года гарантировали себе Virtus.pro и Team Liquid.
Призовой фонд The International 2018 пока составляет четыре миллиона долларов. Эта сумма значительно вырастет за счет продажи Боевого пропуска – 25 процентов от вырученной суммы автоматически пополняет призовые. В прошлом году призовой фонд составил 24,8 миллиона долларов.
Soon after the DPC concludes with the Super Major on June 10, we move on to deciding the rest of the slots for The International.– Wykrhm Reddy (@wykrhm) 9 мая 2018 г.
- The International 2018 Open Qualifiers - June 14-17, 2018
- The International 2018 Regional Qualifiers - June 18-25, 2018#TI8 pic.twitter.com/2N1YGLtxn5