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От США на региональном финале WESG выступят Bulba + 4 и ixmike92

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Команда Bulba + 4 стала победителем американской квалификации World Electronic Sports Games, переиграв в финале ixmike92 со счетом 2:1. Эти два коллектива представят страну на отборочном LAN-турнире американского региона и поборются за путевку в финал WESG, который состоится в Китае в декабре.

Американская квалификация пройдет с 21 по 23 октября в Сан-Паулу (Бразилия). В ней сыграют 12 команд – помимо двух пятерок из США на турнире будет по два представителя от Канады (Team NP и Yonge & Flitch), Бразилии и Перу, а также по одной команде из Мексики и Аргентины. Еще два участника станут известны по итогам отдельных отборочных в Южной Америке и прочих странах региона. Общий призовой фонд региональной квалификации составит 75 тысяч долларов. Призовой фонд финального турнира WESG составит 1,5 миллиона долларов.

 
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