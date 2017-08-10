Организаторы The International 2017 показали видеопрофайл российской Virtus.pro

Организаторы чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017 – показали видеопрофайл российской Virtus.pro перед матчем последней с китайской LGD.Forever Young. Встреча прошла в рамках полуфинального противостояния верхней сетки. В ролике капитан состава Алексей "Solo" Березин рассказал о том, как формировался состав, и по каким принципам были отобраны игроки. Павел "9pasha" Хвастунов поделился мнением о других членах пятерки, а Илья "Lil" Ильюк поведал о мотивации.

Напомним, состав Virtus.pro по Dota 2 был сформирован год назад. За это время коллектив дважды победил на турнирах серии Summit и занял второе место на чемпионате категории Major в Киеве. Сегодня "Медведи" уступили LGD.FY, однако продолжат выступление на The International в нижней сетке.