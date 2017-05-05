Организаторы EPICENTER: Moscow опубликовали четвертую загадку

Организаторы EPICENTER: Moscow представили видео, в котором зашифрована четвертая приглашенная команда на турнир. Болельщикам предлагается принять участие в конкурсе и угадать, кто именно получит прямой "инвайт". Победитель получит билет на чемпионат. Итоги будут подведены 6 мая в 16.00 по московскому времени. Напомним, ранее приглашения получили европейская OG, американская Evil Geniuses и российская Virtus.pro.

LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в "ВТБ Ледовом Дворце". Призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов.