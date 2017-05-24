Организаторы DreamLeague дисквалифицировали Team NP на год

Канадская Team NP отказалась от участия в североамериканском дивизионе DreamLeague Season 7, за что организаторы дисквалифицировали команду на один год. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Отмечается, что организация делает это не в первый раз – в прошлом году состав также снялся с DreamLeague Season 6.

В этом сезоне вместо Team NP в соревновании примет участие бразильская SG e-sports. Коллектив будет бороться за путевку в финальную часть турнира с Thunderbirds, compLexity Gaming и Digital Chaos.

LAN-финал DreamLeague Season 7 пройдет 21 и 22 июля в Атланте. Главный приз разыграют четыре команды – Team Secret, Team Liquid, Vega Squadron и победитель североамериканского дивизиона. Призовой фонд составит 175 тысяч долларов.