Организация Effect подписала контракты с игроками Rebels

Российская киберспортивная организация Effect подписала контракт с составом по Dota 2, ранее выступавшим под тегом Rebels. В команду вошли: Максим "Sachlo" Абрамовских, Вадим "Sedoy" Мусорин, Арсений "ArsZeeqq" Усов, Владимир "RodjER" Никогосян и Андрей "Afoninje" Афонин. (все – Россия). Ранее организация FlipSid3 Tactics заключала соглашение с этим коллективом, однако решила не продлевать контракты после неудачных выступлений команды на отборах к The International 2017.

– Я очень рад, что наконец-то наш укомплектованный состав нашел поддержку, в том числе и финансовую, – отметил игрок поддержки ArsZeeqq. – Теперь мы можем не задумываться о каких-либо проблемах, не связанных c игрой, и направим все свои силы на достижение новых побед!"