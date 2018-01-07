OpTic Gaming стала четвертой командой, отказавшейся от участия в Galaxy Battles

Состав OpTic Gaming по Dota 2 не примет участия в Galaxy Battles 2018 из-за лишения турнира статуса "мэйджора". Ранее подобное решение приняли Virtus.pro, Team Liquid и Team Secret. На данный момент неизвестно, кто заменит эти коллективы и состоится ли турнир вообще.

Соревнование, запланированное на 15-21 января, лишилось финансовой поддержки Valve, и на нем не будут разыгрываться очки DPC. Это произошло из-за местных законов, согласно которым киберспортсмены должны пройти тестирование на наркотики.

На данный момент участниками Galaxy Battles 2018 остаются Evil Geniuses, LGD.Forever Young, VGJ.Thunder, OG, Newbee, Team Spirit, Mineski, TNC Pro Team, paiN Gaming, Infamous.