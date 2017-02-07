18:34 7 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Определились все участники плей-офф азиатской квалификации DAC 2017

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Малазийская WarriorsGaming.Unity и филиппинская Mineski.GGNetwork прошли в плей-офф азиатских квалификаций Dota 2 Asia Championships 2017. Команды победили в финале нижней сетки в своих группах. Ранее участие в играх на вылет себе гарантировали Team Faceless и TNC Pro Team.

Заключительный этап чемпионата пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Китае и СНГ.

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Материалы REN-TV

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