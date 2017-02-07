Определились все участники плей-офф азиатской квалификации DAC 2017

Малазийская WarriorsGaming.Unity и филиппинская Mineski.GGNetwork прошли в плей-офф азиатских квалификаций Dota 2 Asia Championships 2017. Команды победили в финале нижней сетки в своих группах. Ранее участие в играх на вылет себе гарантировали Team Faceless и TNC Pro Team.

Заключительный этап чемпионата пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Китае и СНГ.