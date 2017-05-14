Определились участники LAN-финала Кубка России по киберспорту

Состав по Dota 2 российской организации Team Spirit переиграл со счетом 2:0 коллектив ZOKEN Gaming в рамках группового этапа Кубка России по киберспорту. Благодаря этой победе "Спирит" завоевала последнюю путевку на LAN-финал соревнований, который пройдет в конце месяца в московской Yota Arena. Ее соперниками станут российские Virtus.pro и Team Empire, а также сербская Elements Pro Gaming.

Решающие встречи Кубка России-2017 пройдут 27 и 28 мая. На соревнованиях будут представлены дисциплины Dota 2, Counter-Strike, League of Legends, FIFA и Hearthstone. Общий призовой фонд турнира составляет 7 миллионов рублей. В Dota 2 команды разыграют 3 миллиона рублей.