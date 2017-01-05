Определились соперники Vega и Empire на квалификации к SL i-League в Шанхае

Организаторы третьего сезона турнира StarLadder i-League объявили четвертьфинальные пары закрытых квалификаций в европейском регионе к LAN-финалу соревнований с призовым фондом 300 тысяч долларов. В первом раунде плей-офф российский коллектив Team Empire встретится с соотечественниками из F.R.I.E.N.D.S., а украинская Vega Squadron с Escape Gaming, выступающей под флагом Европейского Союза. В отборах также выступят два победителя открытых квалификаций в европейском регионе: российские LQ и DigitalC. Две сильнейших команды по итогам отборов получат путевку в Шанхай, где с 23 по 26 февраля пройдет финальный этап турнира.