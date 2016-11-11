OG зарегистрировала 7ckngmad в качестве запасного

Команда OG внесла изменения в свой состав, зарегистрировав в качестве игрока замены Себастьяна "7ckngmad" Дебса, сообщает официальный сайт регистрации Valve. Таким образом, OG пополнила когорту команд, использующих в качестве запасных на The Boston Major своих тренеров. 7ckngmad принял пост тренера OG в мае нынешнего года, до этого он выступал в составе таких команд, как Kaipi, Alliance и Monkey Freedom Fighters.

Напомним, что по правилам Valve команды имеют право дозаявить запасного на The Boston Major, если тот не является игроком команды, участвующей в турнире.