OG взяла верх над Infamous на чемпионате мира по Dota 2

OG нанесла поражение Infamous в матче 1-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017. Встреча проходила до одной победы. Европейская команда прошла в следующую стадию, ее соперник определится позднее. Уступившая команда завершила выступление на турнире.

Игры принимает "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч зрителей. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для киберспорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Нижняя сетка

1-й раунд

OG – Infamous – 1:0

OG: s4 – Густав Магнуссон (Швеция), n0tail – Юхан Сундштайн (Дания), Fly – Таль Айзик (Израиль), JerAx – Джесси Вайникка (Финляндия), Ana – Анатам Фам (Австралия)

Infamous: Accel – Кристиан Круз, Benjaz – Бенджамин Ланао, Kingteka – Ренато Гарсиа, Timado – Ензо Гианоли, Matthew – Фарих Пуэнте (все – Перу)