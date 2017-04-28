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OG вышла в 1/4 финала The Kiev Major

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Представляющая Европейский Союз OG переиграла действующего чемпиона мира – китайскую Team Random – в 1/8 финала The Kiev Major. Счет встречи – 2:1. Напомним, что OG является победителем последнего турнира данной категории – The Boston Major. На чемпионате используется формат single elimination, при котором участник вылетает после первого поражения в плей-офф. В следующем раунде OG предстоит встретиться с сингапурской Faceless, ранее переигравшей филиппинскую TNC.

Все встречи стадии игр на выбывание пройдут на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/8 финала

OG (Европейский Союз) – Team Random (Китай) – 2:1

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

дурачки думают, что перетянут к себе специфическую аудиторию на портал. для этого есть другие площадки. увы.

20:58

marksan

Кому - эти сообщения нужны?

20:38