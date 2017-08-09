22:57 9 августа | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

OG выбила последнюю команду Юго-Восточной Азии из The International 2017

 
The International 2017.Чемпионат мира по Dota 2. Вся информация

Европейская OG переиграла филиппинскую TNC Pro Team во втором раунде нижней сетки чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Счет встречи – 2:0. После этого матча на турнире не осталось команд из региона Юго-Восточная Азия, который получил в этом году три квоты. OG встретится в следующем раунде с победителем противостояния американской Digital Chaos и китайской LGD Gaming. В нижней сетке также поборются российская Team Empire и европейская Team Liquid.

Virtus.pro сыграет сегодня в полуфинале верхней сетки с китайской LGD.FY. Всего в плей-офф седьмого чемпионата мира пробились 16 команд. Стадия игр на выбывание проходит на этой неделе в "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 составляет 24,1 миллиона долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Четвертьфинал (Нижняя сетка)

OG (Европа) - TNC Pro Team (Филиппины) - 2:0

OG: s4 – Густав Магнуссон (Швеция), n0tail – Юхан Сундштайн (Дания), Fly – Таль Айзик (Израиль), JerAx – Джесси Вайникка (Финляндия), Ana – Анатам Фам (Австралия);

TNC Pro Team: Raven – Марк Фаусто. sam_H – Сэм Идальго (оба – Филиппины), 1437 – Сиватибан Сиванатапиллаи (Канада), Kuku – Карло Палад, Tims – Тимоти Рандрап (оба – Филиппины);

 

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