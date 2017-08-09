OG выбила последнюю команду Юго-Восточной Азии из The International 2017

Европейская OG переиграла филиппинскую TNC Pro Team во втором раунде нижней сетки чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Счет встречи – 2:0. После этого матча на турнире не осталось команд из региона Юго-Восточная Азия, который получил в этом году три квоты. OG встретится в следующем раунде с победителем противостояния американской Digital Chaos и китайской LGD Gaming. В нижней сетке также поборются российская Team Empire и европейская Team Liquid.

Virtus.pro сыграет сегодня в полуфинале верхней сетки с китайской LGD.FY. Всего в плей-офф седьмого чемпионата мира пробились 16 команд. Стадия игр на выбывание проходит на этой неделе в "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 составляет 24,1 миллиона долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Четвертьфинал (Нижняя сетка)

OG (Европа) - TNC Pro Team (Филиппины) - 2:0

OG: s4 – Густав Магнуссон (Швеция), n0tail – Юхан Сундштайн (Дания), Fly – Таль Айзик (Израиль), JerAx – Джесси Вайникка (Финляндия), Ana – Анатам Фам (Австралия);

TNC Pro Team: Raven – Марк Фаусто. sam_H – Сэм Идальго (оба – Филиппины), 1437 – Сиватибан Сиванатапиллаи (Канада), Kuku – Карло Палад, Tims – Тимоти Рандрап (оба – Филиппины);