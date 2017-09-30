OG – в гранд-финале европейский отборочных The Perfect World Masters

OG переиграла MidOrFeed и вышла в гранд-финал европейских отборочных на The Perfect World Masters. Счет поединка 2:0. Уступившая команда продолжит выступление в нижней сетке, где встретится с победителем пары mousesports – HellRaisers.

Турнир категории "майнор" пройдет в Шанхае с 19 по 26 ноября. Призовой фонд The Perfect World Masters составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.

В соревновании, помимо трех приглашенных команд, примут участие семь победителей квалификаций в Китае, Европе, СНГ, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Китай получит два слота на "майнор", а остальные – по одному.

The Perfect World Masters

Отборочный турнир

Европа

Плейл-офф

Верхняя сетка

Финал

MidOrFeed – OG – 0:2