OG – в гранд-финале европейский отборочных The Perfect World Masters

OG переиграла MidOrFeed и вышла в гранд-финал европейских отборочных на The Perfect World Masters. Счет поединка 2:0. Уступившая команда продолжит выступление в нижней сетке, где встретится с победителем пары mousesports – HellRaisers.
Турнир категории "майнор" пройдет в Шанхае с 19 по 26 ноября. Призовой фонд The Perfect World Masters составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.
В соревновании, помимо трех приглашенных команд, примут участие семь победителей квалификаций в Китае, Европе, СНГ, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Китай получит два слота на "майнор", а остальные – по одному.
The Perfect World Masters
Отборочный турнир
Европа
Плейл-офф
Верхняя сетка
Финал
MidOrFeed – OG – 0:2
2-0. We advance to tomorrow's #DotaPit qualifier finals! pic.twitter.com/Ud4FkYZNiM– OG (@OGDota2) 29 сентября 2017 г.