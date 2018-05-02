OG уступила китайской Newbee на московском "мэйджоре"

OG потерпела поражение от Newbee в матче 5-го тура группового этапа EPICENTER XL со счетом 1:2. Отметим, что уступившая команда уже гарантировала себе участие в плей-офф, как и Virtus.pro. Из группы B в стадию на вылет попадут еще два коллектива.
На этом этапе встречи проходили по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.
Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили категории "мэйджор".
Москва (Россия)
EPICENTER XL
Групповой турнир
5-й тур
Группа B
Newbee – OG – 2:1
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