OG, The Alliance и compLexity Gaming выступят на Elimination Mode

Студия Moonduck проведет третий турнир серии Elimination Mode. Онлайн-соревнование пройдет с 11 по 17 февраля. Всего в нем примут участие восемь команд – по четыре от Европы и Северной Америки. На первой стадии представители одного региона будут играть в отдельной сетке в формате double-elimination. Победитель выходит в гранд-финал.

Призовой фонд турнира составляет 25 тысяч долларов.

В европейской сетке выступят OG, The Alliance, Ad Finem и Ninjas in Pyjamas. В североамериканской – Team Freedom, Team Onyx, compLexity Gaming и WanteD.