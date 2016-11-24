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OG стала чемпионом Elimination Mode 2.0

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Команда OG стала чемпионом Elimination Mode 2.0. В гранд-финале OG переиграла американский коллектив Exil Geniuses. Для победы европейцам потребовалось пять кар - 3:2. 

Важной особенностью соревнований стал процесс выбора героев - командам запрещалось повторяться с пиком в течение одной серии. 10 персонажей получали автоматический бан по итогам голосования болельщиков. Призовой фонд соревнований составлял 20 тысяч долларов, из которых половина досталась победителям турнира.

Elimination Mode 2.0

Гранд-финал

OG (Европа) - Evil Geniuses (США) - 3:2

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