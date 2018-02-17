OG пробилась на DreamLeague Season 9

OG переиграла Team Kinguin в финальном матче отборочного турнира для СНГ на DreamLeague Season 9. Счет поединка – 2:0. Победивший коллектив выступит на LAN-финале турнира, куда ранее отобрались Team Secret, Team Liquid, Fnatic, Team Empire и paiN Gaming.

Финальная часть турнира пройдет в Стокгольме с 21 по 25 марта. Призовой фонд "майнора" составляет 300 тысяч долларов. Восемь команд также разыграют 300 очков Pro Curcuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

DreamLeague Season 9

Отборочный турнир

Европа

Гранд-финал

OG – Team Kinguin – 2:0