OG пригласили на The Summit 8

Организаторы The Summit 8 выдали прямое приглашение на турнир европейской OG, за которую выступает украинец "Resolut1on".Ранее вервым участником соревнования категории "майнор" стала OpTic Gaming, победившая на King’s Cup America. Еще шесть коллективов пробьются на чемпионата через квалификации в Европе, СНГ, Китае, Северной Америке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

LAN-финал пройдет с 13 по 17 декабря в Лос-Анджелесе. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов. Кроме того, команды разыграют 300 очков DPC.