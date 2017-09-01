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OG подтвердила переход украинца "Resolut1on"

Роман "Resolut1on" Фоминок. Фото OG
Роман "Resolut1on" Фоминок. Фото OG

Европейская OG подтвердила переход украинского киберспортсмена Романа "Resolut1on" Фоминка. Он займет место австралийца Анатана "Ana" Фама, покинувшего OG в начале летнего трансферного окна. В новой команде 21-летний "Resolut1on" будет выступать на средней линии. Ранее он занимал первую позицию в европейской пятерке Planet Odd.

Фоминок является серебряным призером чемпионата мира 2016 года в составе американской организации Digital Chaos. Он занимает первое место среди игроков из СНГ по общей сумме призовых. За свою карьеру "Resolut1on" заработал более 1,1 миллиона долларов. В общем рейтинге он занимает 38-е место по этому показателю.

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