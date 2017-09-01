OG подтвердила переход украинца "Resolut1on"

Европейская OG подтвердила переход украинского киберспортсмена Романа "Resolut1on" Фоминка. Он займет место австралийца Анатана "Ana" Фама, покинувшего OG в начале летнего трансферного окна. В новой команде 21-летний "Resolut1on" будет выступать на средней линии. Ранее он занимал первую позицию в европейской пятерке Planet Odd.

Фоминок является серебряным призером чемпионата мира 2016 года в составе американской организации Digital Chaos. Он занимает первое место среди игроков из СНГ по общей сумме призовых. За свою карьеру "Resolut1on" заработал более 1,1 миллиона долларов. В общем рейтинге он занимает 38-е место по этому показателю.