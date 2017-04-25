OG переиграла Team Random на The Kiev Major 2017

Команда OG переиграла в матче 3-го раунда группового турнира The Kiev Major китайскую Team Random, состоящую из экс-киберспортсменов WIngs Gaming. Счет поединка – 2:1. Для OG эта победа стала второй на турнире. Азиатский коллектив потерпела второе поражение.

LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ пройдет с 24 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, миллион достанется победителю.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Групповой турнир

3-й раунд

Team Random (Китай) – OG (Европа) – 1:2