OG обыграла Team Kinguin в отборочных на московский EPICENTER XL

Интернациональная OG победила польскую Team Kinguin в полуфинале верхней сетки плей-офф отборочного турнира EPICENTER XL для Европы. Счет поединка – 2:0. Следующий матч команда Романа "Resolut1on" Фоминка проведет с победителем пары MansNotHot – The Final Tribe.
Финальная часть турнира пройдет в Москве с 27 апреля по 6 мая. Призовой фонд "мэйджора" составит один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Curcuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.
EPICENTER XL
Отборочный турнир
Европа
Плей-офф
Верхняя сетка
1/2 финала
OG – Team Kinguin – 2:0
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