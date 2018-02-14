OG обыграла Team Kinguin в отборочных на московский EPICENTER XL

Интернациональная OG победила польскую Team Kinguin в полуфинале верхней сетки плей-офф отборочного турнира EPICENTER XL для Европы. Счет поединка – 2:0. Следующий матч команда Романа "Resolut1on" Фоминка проведет с победителем пары MansNotHot – The Final Tribe.

Финальная часть турнира пройдет в Москве с 27 апреля по 6 мая. Призовой фонд "мэйджора" составит один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Curcuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

EPICENTER XL

Отборочный турнир

Европа

Плей-офф

Верхняя сетка

1/2 финала

OG – Team Kinguin – 2:0