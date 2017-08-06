OG и LGD.FY победителя не выявили

OG сыграла вничью с LGD.Forever Young в заключительном матче группового этапа The International 2017 и сохранила шанс на попадание в верхнюю сетку плей-офф. В параллельной встрече Cloud9 нанесла поражение HellRaisers, которая завершила выступление на турнире.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. На LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выходят в плей-офф. Четверка сильнейших начнет выступление в верхней сетке. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Групповой этап

8-й тур

Группа В

OG – LGD.Forever Young – 1:1

OG: s4 – Густав Магнуссон (Швеция), n0tail – Юхан Сундштайн (Дания), Fly – Таль Айзик (Израиль), JerAx – Джесси Вайникка (Финляндия), Ana – Анатам Фам (Австралия)

LGD.Forever Young: Super – Се Цзюньхао, Monet – Ду Пэн, AhFu – Тью Сун Чуан, Inflame – Хэ Юнчжэн (все – Китай), DDC – Лян Фамэн (Макао)

Cloud9 – HellRaisers – 2:0

Cloud9: Aui_2000 – Кёртис Линг (Канада), MSS – Ариф Анвар (Малайзия), FATA– – Адриан Тринкс (Германия), pieliedie – Йохан Острем (Швеция), EternaLEnVy – Джеки Мао (Канада)

HellRaisers: 33 – Нета Шапира (Израиль), Keyser – Грег Каллианиотис (Греция), MiLAN – Милан Козомара (Босния и Герцеговина), j4 – Алексей Липай (Белоруссия), Swiftending – Урош Галич (Сербия)