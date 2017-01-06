Одна из команд южно-азиатского дерби на ESL покинет турнир

Малайзийский коллектив WGU и филиппинская Exacration встретятся в первом раунде нижней сетки плей-офф в рамках группового этапа турнира ESL One Genting, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов. Обе команды проиграли свои первые встречи на чемпионате. Победитель южно-азиатского противостояния получит возможность побороться за вторую строчку квартета B с китайской Wings, ранее уступившей Digital Chaos Романа "Resolut1on" Фоминка в финале верхней сетки. Победитель соревнования определится в малайзийском Гентинге 8 января.

Малайзия

ESL One Genting 2017

Групповой турнир

Группа B

Первый раунд

Wings (Китай) – WGU (Малайзия) – 1:0

Digital Chaos (США) – Execration (Филиппины) – 1:0