Общая сумма призовых в Dota 2 летом превысит 100 миллионов долларов

Портал theScore провел исследование о призовых в киберспорте. На данный момент наибольшая сумма была разыграна на 701-м турнире по Dota 2 – 96 миллионов долларов. Показатель League of Legends составляет 38 миллионов, а для Counter-Strike: Global Offensive – 31 миллион долларов. Напомним, что разработчиком CS:GO и Dota 2 является одна компания – Valve.

Рекорд по сумме призовых в киберспорте принадлежит последнему чемпионату мира по Dota 2 The International 2016 – 20,7 миллиона долларов. Фонд турниров данной категории пополняется за счет процента от продаж боевого пропуска. Призовой фонд предстоящего чемпионата мира растет на 15 процентов быстрее, чем в прошлом году. На данный момент он составляет более 7 миллионов долларов.