Обе малазийские команды покинули домашний ESL Genting

Малазийский коллектив WGU со счетом 2:1 уступил филиппинской Execration в первом раунде нижней сетки турнира ESL One Genting 2017 и потерял все шансы на продолжение борьбы в домашнем чемпионате. Вторая пятерка из Малайзии Fnatic также покинула турнир после поражения от канадской NP. Execration поборется за второе место квартета B с действующим чемпионом мира китайской Wings, ранее проигравшей американской Digital Chaos Романа "Resolut1on" Фоминка в поединке за первое место в группе. Победитель соревнований с призовым фондом 250 тысяч долларов определится 8 января с малазийском городе Гентинг.

Малайзия

ESL One Genting 2017

Групповой турнир

Группа B

Нижняя сетка

Первый раунд

WGU (Малайзия) – Execration (Филиппины) – 1:2