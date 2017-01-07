14:19 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Обе малазийские команды покинули домашний ESL Genting

0
0
0

Малазийский коллектив WGU со счетом 2:1 уступил филиппинской Execration в первом раунде нижней сетки турнира ESL One Genting 2017 и потерял все шансы на продолжение борьбы в домашнем чемпионате. Вторая пятерка из Малайзии Fnatic также покинула турнир после поражения от канадской NP. Execration поборется за второе место квартета B с действующим чемпионом мира китайской Wings, ранее проигравшей американской Digital Chaos Романа "Resolut1on" Фоминка в поединке за первое место в группе. Победитель соревнований с призовым фондом 250 тысяч долларов определится 8 января с малазийском городе Гентинг.

 

Малайзия

ESL One Genting 2017

Групповой турнир

Группа B

Нижняя сетка

Первый раунд

WGU (Малайзия) – Execration (Филиппины) – 1:2

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ