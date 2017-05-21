Новичок "Спартака" уверен, что команде по силам выиграть CIS Minor

Новичок киберспортивного "Спартака" Андрей "Jerry" Мехряков выразил удовлетворение попаданием в команду. Напомним, ранее было объявлено об изменениях в составе по CS:GO. Организация расторгла контракты с двумя игроками – Артемом "Art" Шевченко и Павлом "AERO" Сурмачом. На их место пришли Андрей "Jerry" Мехряков и Дмитрий "propleh" Сенигов, находившиеся в команде на просмотре с начала мая.

– Я очень рад, что попал в состав к таким опытным ребятам, – приводит empire.gg слова Мехрякова. – Буквально месяц назад я и подумать не мог, что буду играть бок о бок с такими именитыми игроками. Сейчас моя задача – поднятие своего личного уровня . Я думаю, что если мы продолжим тренировки в таком же темпе, как до закрытой квалификации на CIS Minor, то мы сможем взять вершину и самого турнира.