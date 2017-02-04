07:46 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Норвежцы из Cloud9 победили шведскую The Alliance в отборе DAC 2017

0
0
0

Норвежский состав Cloud9 нанес поражение шведам из The Alliance в матче первого раунда верхней сетки группового турнира европейской квалификации Dota 2 Asia Championships 2017. Счет встречи – 2:0. За выход в плей-офф коллектив из Норвегии поспорит с победителем пары Team Liquid – Ninjas in Pyjamas. The Alliance продолжит выступление в нижней сетке.

В соревновании принимают участие восемь команд, которые поделены на две группы. В плей-офф выходит по два коллектива. Победитель турнира квалифицируется на LAN-финал Dota 2 Asia Championships 2017.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ