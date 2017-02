Норвежцы из Cloud9 победили шведскую The Alliance в отборе DAC 2017

Норвежский состав Cloud9 нанес поражение шведам из The Alliance в матче первого раунда верхней сетки группового турнира европейской квалификации Dota 2 Asia Championships 2017. Счет встречи – 2:0. За выход в плей-офф коллектив из Норвегии поспорит с победителем пары Team Liquid – Ninjas in Pyjamas. The Alliance продолжит выступление в нижней сетке.

В соревновании принимают участие восемь команд, которые поделены на две группы. В плей-офф выходит по два коллектива. Победитель турнира квалифицируется на LAN-финал Dota 2 Asia Championships 2017.