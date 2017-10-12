North вышла в полуфинал ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Датская North нанесла поражение соотечественникам из Heroic в матче 1/4 финала плей-офф ELEAGUE CS:GO Premeier 2017. Счет поединка – 2:0. В полуфинале коллектив из Дании встретится с FaZe Clan, которая ранее взяла верх над французами из Team EnVyUs.
В другом полуфинале сыграют Cloud9 и Astralis. Соревнование проходит в Атланте. Призовой фонд составляет миллион долларов.
Атланта (США)
ELEAGUE CS:GO Premeier 2017
Плей-офф
Четвертьфинал
Heroic (Дания) – North (Дания) – 0:2 (7:16 @ Overpass, 7:16 @ Mirage)
A super crisp and clean CT-side AND WE'RE IN THE SEMI FINALS OF @ELEAGUETV! We face @FaZeClan tomorrow at 23.30 #HEARTHEROAR!!! 🔥😍 pic.twitter.com/yaxebHaeyu– North (@TheNorthIsHere) 11 октября 2017 г.
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