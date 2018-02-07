Никола "LeBron" Попович: "Над предложением Na’ Vi думал приблизительно 0 секунд"

Новичок состава Natus Vincere по Dota 2 Никола "LeBron" Попович подчеркнул, что возможность выступать за украинскую организацию является для него большим шансом. Он принял предложение, не раздумывая.

LeBron уже имеет опыт выступления за Na`Vi. Он был игроком замены на квалификации к индонезийскому "майнору" GESC, в финале которого коллектив преиграл Team Spirit (3:2). Ранее в составе "Рожденных побеждать" состоялась еще одна замена. Место Владимира "RodjER" Никогосяна занял Илья "Lil" Ильюк из Virtus.pro. Никогосян проследовал в обратном направлении.

– Каково это – чувствовать себя полноценным участником команды, а не замещающим кого-то игроком?

– Это невероятное ощущение, но я также понимаю, что мне нужно будет работать больше, чем когда-либо, потому что я не хочу разочаровать фанатов, тиммейтов и организацию.

– Расскажите, как вас пригласили в команду? Долго думали, прежде чем дать согласие?

– Менеджер спросил меня, не хочу ли я попробовать еще раз. Он не мог ничего обещать, но я, конечно же, согласился! Я думал приблизительно 0 секунд.

– Какие цели и задачи вы ставите непосредственно перед собой на оставшуюся половину сезона и с каким настроением ее начинаете?

– Моя личная цель – быть самым лучшим тиммейтом и как игрок, и как человек, потому что выигрывают лучшие команды, а не лучшие игроки. Стимул к победе у меня сейчас серьёзнее, чем когда-либо. Наконец выпал такой шанс – всё или ничего!