Команда Newbee одержала победу в закрытых квалификациях ESL One Genting 2017. В гранд-финале экс-чемпионы The International переиграли LGD Gaming. Борьба получилась весьма упорной, для победы Newbee потребовалось пять карт – 3:2. Таким образом, коллектив получил путевку на ESL One Genting 2017, который пройдет в Малайзии в январе 2017 года. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

